В Елизовском округе Камчатки не подтвердилась вспышка птичьего гриппа

В округе снимут карантин

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты не подтвердили наличие птичьего гриппа в Елизовском муниципальном округе Камчатского края, карантин там будет снят. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.

"Сегодня мы можем говорить, что контрольные пробы, которые были направлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ" и взяты Роспотребнадзором, не подтвердили птичий грипп. Поэтому в настоящее время проводятся мероприятия по снятию карантина на территории Елизовского муниципального округа", - передает его слова пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что с 26 октября на территориях Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального округа, а также Карагинского района в Камчатском крае введен карантин по птичьему гриппу. Соответствующие постановления подписал губернатор региона Владимир Солодов.