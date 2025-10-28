В ЛНР более 4,2 тыс. абонентов остались без света из-за непогоды

Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 4,2 тыс. абонентов в шести муниципалитетах Луганской Народной Республики остались без света из-за непогоды, обрушившейся на регион вечером 27 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго республики.

"На территории республики зафиксированы локальные отключения электроэнергии после непогоды 27 октября. Отключения зафиксированы в Сватовском, Ровеньковском, Перевальском, Счастьенском, Старобельском и Свердловском районах. Всего обесточено 4 212 абонентов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что отключение электроэнергии носит локальный характер, специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам.