В Свердловской области ввели карантин из-за черного усача

Площадь карантинной зоны составила почти 200 тыс. га

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Карантинный фитосанитарный режим ввели в Свердловской области на площади почти 200 тыс. га из-за усачей рода Monochamus, которые выявлены на территории ряда лесничеств региона. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Ловушки на сибирского шелкопряда, непарного шелкопряда и усачей рода Monochamus были размещены на территории Андриановского, Танковского, Красноярского и Серовского участковых лесничеств. Общая площадь обследования составила 194 982 га. Лабораторными исследованиями, проведенными в Екатеринбургском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтверждено наличие карантинных вредителей леса - большого черного елового усача, малого черного елового усача, черного соснового усача", - говорится в сообщении.

Усачи рода Monochamus являются основными переносчиками сосновой стволовой нематоды, которая вызывает усыхание и гибель хвойных деревьев. Они обгрызают корни и луб молодых ветвей. Длина насекомых составляет от 15 до 37 мм. При этом размер их усов может в несколько раз превышать самих усачей.