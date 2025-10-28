Артем Жога вручил орден Почета председателю свердловского парламента

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе отметил, что опыт Людмилы Бабушкиной поможет в достижении национальных целей развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога вручил председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной орден Почета, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у меня приятная и важная миссия - вручить орден Почета председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Валентиновне Бабушкиной. <…> [Это] признание вашего вклада в развитие Среднего Урала, ежедневно вместе с коллегами вы выполняете важную работу. <…> Отдельно хочу поблагодарить вас, Людмила Валентиновна, за работу по поддержке бойцов специальной военной операции и их семей. Вы лично встречаетесь с семьями бойцов, погружаетесь в проблематику запросов. Знаем, что вы неоднократно ездили в регионы Донбасса на передовую <…> для поддержки свердловских военнослужащих, а также активно <…> сотрудничаете с коллегами и депутатами из Донецка и Луганска", - сказал Жога.

Он также подчеркнул, что впереди еще много задач в разных сферах, и опыт Бабушкиной поможет в достижении национальных целей развития, которые поставил президент России Владимир Путин до 2030 года. Бабушкина выразила благодарность за высокую оценку ее труда.

Соответствующий указ о награждении в июле этого года подписал президент России Владимир Путин, награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Бабушкина работает в областном парламенте с 2000 года, с декабря 2011 года по настоящее время является его председателем.