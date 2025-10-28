Пленум ВС РФ подтвердил освобождение ветеранов боевых действий от пошлин в суде

Это касается дел по защите их прав

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ветераны боевых действий освобождены от уплаты пошлины при обращении в суд в защиту своих прав. Это разъяснил Пленум Верховного суда России в принятом постановлении, вносящем изменения в постановление пленума от 29 мая 2014 года №8 "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих".

"Ветераны военной службы и ветераны боевых действий при обращении в суд за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, освобождаются от уплаты государственной пошлины", - говорится в принятом документе. Освобождение их от уплаты госпошлины предусмотрено подпунктом 3 пункта 2 статьи 333.36 Налогового кодекса РФ.