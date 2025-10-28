Курсанты из северных районов имеют право на бесплатный проезд на летний отдых

Льгота предоставляется один раз в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Курсанты военных вузов, как и военнослужащие, имеют право на бесплатный проезд на летний отдых из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Об этом говорится в разъяснении действующего законодательства, принятом Пленумом Верховного суда РФ.

На прошедшем под председательством Игоря Краснова заседании были внесены изменения в постановление Пленума от 29 мая 2014 года "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих".

В них Пленум Верховного суда в том числе разъяснил, что, как и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, курсанты военных профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы также имеют право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом один раз в год по территории Российской Федерации к месту основного летнего каникулярного отпуска и обратно.