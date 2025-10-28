ВС РФ: право многодетных военных на жилье не связано с возрастом детей

В законодательстве нет зависимости достижения детьми возраста 18 лет и выдаче средств на покупку или строительство недвижимости либо предоставлении его в собственность или по соцнайму вне очереди, уточнили в Пленуме Верховного суда

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Право военнослужащих, имеющих трех и более детей, на получение жилья не ограничено тем, достигли ли их дети совершеннолетнего возраста. Это пояснил Пленум Верховного суда России в разъяснении действующего законодательства.

На прошедшем под председательством Игоря Краснова заседании были внесены изменения в постановление Пленума от 29 мая 2014 года "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих".

В них Пленум отметил, что в соответствии с федеральным законом "О статусе военнослужащих" военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в том числе имеющим трех и более детей либо одного и более ребенка-инвалида, проживающих совместно с ними, предоставляются денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо предоставляются жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма вне очереди.

"При этом судам следует иметь в виду, что право на внеочередное обеспечение жильем военнослужащих, имеющих трех и более детей, которые проживают совместно с ними, законодательством не поставлено в зависимость от достижения детьми возраста 18 лет", - пояснил Верховный суд.