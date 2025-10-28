В Челябинской области опровергли информацию о сборе шин в целях защиты населения

В соцсетях распространили публикации с поддельным постановлением Министерства общественной безопасности региона

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Информация о внеочередном сборе автомобильных шин для укрепления объектов гражданской защиты, инженерных сооружений, распространяемая в Челябинской области, является недостоверной. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

"В соцсетях фиксируются публикации с "постановлением" Министерства общественной безопасности Челябинской области. В нем южноуральцев призывают срочно сдать шины в целях укрепления гражданской защиты региона, обещая денежную выплату. Этот документ - подделка", - сказали в министерстве.

Там отметили, что постановление имеет право издавать только губернатор и правительство региона, а в министерствах издаются же приказы. Кроме того, оформление документа не соответствует нормам. Сам "документ" не удается найти в правовых базах.

В поддельном постановлении, которое есть в распоряжении ТАСС, злоумышленники поручают администрациям Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Копейска и ряда других муниципалитетов региона организовать прием шин (выплачивать 100 рублей за легковую, 300 рублей - за грузовую или тракторную). Эти шины якобы должны использоваться для строительства "защитных барьеров", укрепления инженерных сооружений.