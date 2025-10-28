В Омске из-за срывов сроков расторгли контракт по капремонту ТЮЗа

Реконструкция театра должна была завершиться в сентябре 2023 года

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Омские власти расторгли с подрядчиком соглашение по капремонту Театра юного зрителя, который ведется с 2021 года, сообщила пресс-служба регионального Минкульта. Открытие объекта, ранее запланированное на 15 декабря, перенесено на неопределенный срок.

"Состоялось расторжение контракта с ООО "Стройцентр-Иркутск" из-за систематического нарушения сроков выполнения работ по договору. В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры для определения нового подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту БУК "Омский ТЮЗ". Срок завершения работ будет определен по итогам проведения конкурсных процедур и заключения нового контракта", - говорится в сообщении.

Реконструкция омского ТЮЗа ведется с 2021 года и должна была завершиться в сентябре 2023 года. Сроки сдачи неоднократно переносились из-за выявления дополнительных работ, не предусмотренных первоначальной ПСД, из-за роста стоимости стройматериалов. В ходе реконструкции отремонтировали фасад, крышу, все помещения. Зрительный зал оснастят современным оборудованием, будет благоустроена и прилегающая территория.