Первый рейс из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму вылетел почти полным

В самолете было более 170 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Air Arabia выполнила первый рейс из Екатеринбурга в самый северный эмират ОАЭ Рас-эль-Хайма с более чем 170 пассажирами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Air Arabia выполнила первый рейс из Кольцово в Рас-эль-Хайму. Самолет Airbus A320 и более 170 туристов на борту вылетели в самый северный эмират Объединенных Арабских Эмиратов ночью 28 октября. Планируется, что в рамках осенне-зимнего расписания, на которое наш аэропорт перешел в минувшие выходные, самолеты авиакомпании будут летать по новому направлению еженедельно, по вторникам", - говорится в сообщении.

Помимо перелетов в Рас-эль-Хайму, Air Arabia выполняет ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Шарджу.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что в текущем зимнем сезоне по сравнению с прошлогодним новыми авианаправлениями станут Абакан, Мурманск, Краснодар и вьетнамские Нячанг и Фукуок. Особенностью зимней навигации сезона 2025/2026 в Кольцово также станет использование авиакомпаниями широкофюзеляжный воздушных судов типа Airbus А-330-200/300 и Boeing 777-200/300, вмещающих до 550 пассажиров.

Согласно данным из открытых источников, вместимость самолета Airbus A320 составляет до 180 мест. Эмират Рас-эль-Хайма находится на севере ОАЭ, граничит с Оманом и омывается Персидским заливом. В нем находится самая высокая гора в ОАЭ Джебель Джейс, климат эмирата характеризуется жарким летом и мягкой солнечной зимой.