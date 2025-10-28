Статья

Фото: как отмечают День мертвых в Мексике

По всей Мексике начинаются торжества, приуроченные к одному из самых ярких и самобытных праздников страны — Дню мертвых

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Новиков/ ТАСС

День мертвых ежегодно отмечают в начале ноября. Он представляет собой сочетание традиций католицизма и верований коренных народов Мезоамерики, существовавших задолго до прихода испанских конкистадоров. Этот праздник объединяет католические Дни всех святых и поминовения усопших с древними традициями индейских племен.

День мертвых уходит своими корнями в доколумбову эпоху. У ацтеков существовал обычай чтить умерших после сбора урожая — в период с сентября по ноябрь. Со временем эта практика наложилась на католические традиции, принесенные испанскими завоевателями. Хотя обряд изменился, его суть осталась прежней — почтить память тех, кто ушел. Смысл праздника — не в скорби, а в радостных воспоминаниях о близких.

Мексиканцы верят, что в эти дни души умерших возвращаются на землю, чтобы побыть рядом с живыми, которые встречают странников из потустороннего мира в присущей народам Латинской Америки манере — с музыкой, цветами и угощениями.

© Сергей Новиков/ ТАСС

Главным элементом праздника являются алтари, которые создают практически в каждом доме, а также на кладбищах и в общественных местах. На них ставят фотографии умерших, их любимую еду, напитки, цветы — прежде всего оранжевые бархатцы, которые здесь называются "сенпасучиль". Считается, что аромат этих цветов помогает душам найти дорогу домой. Как отмечают власти Мексики, в 2021 году в стране было выращено около 2,8 млн оранжевых бархатцев.

Одним из самых узнаваемых символов Дня мертвых стала Катрина — изящный женский скелет в красивом платье и шляпе с перьями. Этот образ был создан мексиканским художником Хосе Гуадалупе Посадой в начале XX века как сатира на аристократок, стремившихся подражать европейской моде и забывавших о своих корнях. По-настоящему знаменитой Катрина стала после того, как предстала в привычном сегодня виде на картине муралиста Диего Риверы "Сон о воскресном вечере в парке Аламеда".

Сегодня празднованию Дня мертвых предшествует яркое зрелище — красочное шествие Катрин. Участники процессии наряжаются в костюмы и грим Катрины и Катринов, украшают улицы цветами, свечами и бумажными гирляндами.

© Сергей Новиков/ ТАСС

Примечательно, что, несмотря на многовековую традицию празднования Дня мертвых, сам парад Катрин появился сравнительно недавно — впервые он был проведен в 2016 году, вдохновленный сценами из фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр", снятого в Мехико. Теперь парад стал неотъемлемой частью национального празднования и ежегодно собирает десятки тысяч участников и зрителей. В 2008 году ЮНЕСКО признала День мертвых нематериальным культурным наследием человечества, подчеркнув его уникальность как примера синтеза древних верований и католических традиций. Этот праздник стал символом мексиканской идентичности и одним из самых узнаваемых культурных явлений страны.

Сергей Новиков