Медцентр для лечения онкозаболеваний в Сириусе будет работать круглосуточно

В клинике предложат экспериментальные препараты и технологии неизлечимым больным с онкологическими и наследственными заболеваниями

СИРИУС /федеральная территория/, 28 октября. /ТАСС/. Строящийся в Сириусе медицинский клинический центр для лечения онкозаболеваний будет работать круглосуточно, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории. В клинике будут предлагать экспериментальные препараты и технологии неизлечимым больным с онкологическими и наследственными заболеваниями.

"Медицинский клинический центр станет частью научно-технологического кампуса "Сириус" и сосредоточится на лечении пациентов с онкологией. Проект обладает большим значением для всего региона и страны в целом. В центре будет работать стационар для взрослых и детей, оснащенный передовым диагностическим оборудованием. Здесь планируется организовать круглосуточную экстренную медицинскую помощь для жителей и гостей федеральной территории", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в структуру клиники войдут консультативная поликлиника на 300 посещений в смену, двойной стационар на 40 коек, стационар для взрослых на 460 коек и детский стационар на 60 коек. Кроме того, здесь оборудуют современный центр ядерной медицины и лучевой терапии, а также создадут участок индивидуального изготовления высокотехнологичных лекарственных препаратов, включая мРНК-вакцины и препараты генной и клеточной терапии.

"Клинический центр будет предлагать пока неизлечимым больным с онкологическими и наследственными заболеваниями экспериментальные препараты и технологии, дающие шанс на исцеление", - добавили в пресс-службе, уточнив, что в будущем клиника может стать базой для подготовки и обучения медсестер и врачей.