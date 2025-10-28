Матвиенко считает, что России нужны "проводники традиций"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. России нужны люди, которые искренне любят свою страну и ее великое духовное наследие, так называемые проводники традиций. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международном форуме "Женщины за сохранение традиций".

"Чтобы такие высокие цели воплощались в жизнь, нам, что называется, как воздух нужны люди, искренне любящие свою страну и наше великое духовное наследие, как мы их называем, проводники традиций", - сказала она на пленарном заседании форума.

По мнению Матвиенко, в абсолютном большинстве случаев именно женщины с честью берут на себя такую ответственную миссию. "Это касается и воспитания детей, формирования у них правильных нравственных ориентиров, это участие в общественных и благотворительных проектах, внимание к сохранению традиционных промыслов и ремесел", - отметила она.

Женщин, подчеркнула председатель СФ, отличает стремление к сотрудничеству, диалогу и взаимопониманию, которое так необходимо в наше время.

Форум проходит 28-29 октября в Петровском путевом дворце, его организатором выступает Совет Евразийского женского форума и Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.