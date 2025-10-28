Мошенники стали обманывать москвичей под предлогом смены кодов от домофонов

Усыпив бдительность человека, мошенники сообщают, что теперь каждой квартире будет свой код от домофона, а общий код якобы противоречит политике безопасности

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мошенники для хищения у москвичей паролей от аккаунтов стали использовать схему со сменой кодов от домофонов. Об этом сообщил начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Мошенники взяли на вооружение старую схему с хищением паролей от аккаунтов под видом смены кодов от домофонов", - сказал он на пресс-конференции.

По этой схеме, по словам Коваленко, гражданам поступает звонок якобы от управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде, затем для правдоподобия звонящие уточняют множество деталей. Например, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают отдельную плату и сделать запасные ключи. Усыпив бдительность человека, мошенники сообщают, что теперь каждой квартире будет свой код от домофона, а общий код якобы противоречит политике безопасности.

"Персональный код от домофона отправляют жертве и просят его продиктовать. Это оказывается код для восстановления доступа к аккаунту", - пояснил суть схемы представитель управления.