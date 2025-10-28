Матвиенко видит ключевую роль женщин в создании системы традиционных ценностей

Председатель СФ отметила, что последовательная работа в этом направлении ведется не первый год

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Женщины могут сыграть главную роль в создании целостной глобальной экосистемы традиционных ценностей. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международном форуме "Женщины за сохранение традиций".

"Убеждена, что женщины могут сыграть ключевую роль в создании целостной экосистемы традиционных ценностей - как внутри страны, так и в глобальном масштабе", - сказала она на пленарном заседании.

Матвиенко отметила, что последовательная работа в этом направлении ведется не первый год. "Так, по инициативе России регулярно проводится Международный конкурс женских предпринимательских проектов в АТЭС, в рамках которого определяются победители в номинации "Лучший проект по сохранению культуры коренных народов, отдаленных и сельских районов", - отметила председатель СФ.

Россия, как подчеркнула Матвиенко, объединяет международное движение за сохранение традиций и культуры.

Форум проходит 28-29 октября в Петровском путевом дворце, его организатором выступает Совет Евразийского женского форума и Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

На форуме обсуждаются, в частности, темы формирования экосистемы традиционных ценностей в повседневной и профессиональной деятельности женщин, а также в публичном общественном пространстве как основы благополучия и развития межгосударственного сотрудничества.