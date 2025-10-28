Каждый третий опрошенный школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox

Согласно данным совместного исследования "Учи.ру" и "Одноклассников", развитие цифровых навыков у представителей старшего поколения во многом происходит благодаря внукам

Каждый третий российский школьник хотел бы научить свою бабушку или дедушку играть в Roblox или другие компьютерные игры. Об этом говорится в результатах совместного исследования образовательной платформы "Учи.ру" и социальной сети "Одноклассники", проведенного в рамках проекта #ШколаНасСвязала, приуроченного ко Дню бабушек и дедушек.

"Младшие школьники особенно охотно делятся с бабушками и дедушками своими увлечениями: каждый третий хотел бы научить их играть в Roblox или другие игры, 36% - показывать, как снимать и монтировать видео, 31% - заниматься совместным творчеством", - говорится в исследовании.

Четверть детей (26%) хотели бы вместе изучать школьные предметы с помощью технологий или использовать голосовых помощников, 21% - создавать собственные сайты, игры или приложения, а 15% - осваивать программирование. Среди старшеклассников интерес к цифровым занятиям снижается, однако они по-прежнему хотят проводить время с родными за творческими проектами (32%) и спортом (23%).

Согласно данным опроса, развитие цифровых навыков у представителей старшего поколения во многом происходит благодаря внукам. Так, 78% пожилых респондентов освоили мессенджеры с их помощью, 71% - смартфоны и планшеты, 61% - социальные сети. Кроме того, 21% участников старшего возраста начали играть в компьютерные игры, а 15% - пользоваться образовательными онлайн-платформами.

В то же время бабушки и дедушки продолжают играть традиционную роль наставников. По оценке родителей, 61% представителей старшего поколения учат детей бытовым навыкам, 56% - развивают личные качества, 38% - помогают в учебе. Любовь к творчеству прививают 35% респондентов, к спорту - 14%, а освоению технологий способствуют лишь 4%.

Исследование показало, что технологии становятся важным связующим звеном между поколениями. Более половины семей используют мессенджеры для общения, почти треть детей вовлекают старших родственников в цифровые хобби: 27% играют вместе, 28% снимают видео. Среди младших школьников 36% хотели бы обучить бабушек и дедушек созданию и монтажу видео, 31% - занятиям творчеством, 26% - использованию технологий при изучении школьных предметов и голосовых помощников, 21% - созданию собственных сайтов или приложений, 15% - программированию.

Среди старшеклассников интерес к цифровым активностям несколько снижается, однако сохраняется стремление к совместному творчеству (32%) и спорту (23%).

В рамках проекта #ШколаНасСвязала также был создан короткометражный фильм, посвященный значимости общения между поколениями, а до 11 ноября семьи могут принять участие в конкурсе, разместив фото или видео с внуками или детьми в "Одноклассниках" с хештегом #школанассвязала.

В исследовании приняли участие 1 тыс. россиян, воспитывающих школьников, а также учащиеся 1-11 классов из различных регионов страны.