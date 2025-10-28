RTL: парижская тюрьма, в которой содержится Саркози, заполнена на 180%

По последним данным, в местах лишения свободы содержатся более 84 тыс. заключенных, тогда как они рассчитаны всего на 62 тыс.

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Тюрьма Санте, в которую 21 октября был помещен бывший президент Франции Николя Саркози, сильно переполнена. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По ее данным, тюрьма заполнена на 180%.

Франция уже несколько лет сталкивается с проблемой переполненности тюрем. По последним данным, в местах лишения свободы содержатся более 84 тыс. заключенных, тогда как они рассчитаны всего на 62 тыс.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.