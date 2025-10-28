Курская корпорация развития должна была построить 80 оборонительных сооружений

Похищено более 152 млн рублей

КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Курской области должна была построить более 80 фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом в ходе судебного заседания сообщил бывший начальник отдела спецработ корпорации Антон Дулаев.

Ранее один из адвокатов бывших руководителей корпорации сообщил, что свыше 80 подрядчиков не выполнили свои работы при строительстве оборонительных сооружений.

"Всего [должны были построить] 50 объектов [для] Минобороны, еще 35 [для] пограничников. Потом прибавилось еще", - сказал он.

Фигурантами уголовного дела являются бывший гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с обществом "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.