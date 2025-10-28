Гуцан поручил прокурорам проверить доступность объектов сервиса на дорогах РФ
09:07
обновлено 09:13
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан поручил проверить по всей стране безопасность и доступность объектов дорожного сервиса, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуроры дадут оценку доступности и безопасности транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделят пресечению избыточных требований и устранению административных барьеров при строительстве АЗС, пунктов техобслуживания, питания и гостиниц. Надзором также будут охвачены административные регламенты оказания государственных и муниципальных услуг в указанной сфере", - сказали в Генпрокуратуре.