Гуцан поручил прокурорам проверить доступность объектов сервиса на дорогах РФ

Особое внимание прокуроры уделят пресечению избыточных требований и устранению административных барьеров при строительстве АЗС, пунктов техобслуживания, питания и гостиниц

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан поручил проверить по всей стране безопасность и доступность объектов дорожного сервиса, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуроры дадут оценку доступности и безопасности транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделят пресечению избыточных требований и устранению административных барьеров при строительстве АЗС, пунктов техобслуживания, питания и гостиниц. Надзором также будут охвачены административные регламенты оказания государственных и муниципальных услуг в указанной сфере", - сказали в Генпрокуратуре.