В Севастополе появится коворкинг для виноделов

Его стоимость составила более 1 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. "Республика севастопольских виноделов" появится в Севастополе на базе крупнейшего в российском Причерноморье терруара "Палакия", в качестве первого на Крымском полуострове коворкинга для начинающих виноделов с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил член генсовета "Деловой России" и сооснователь терруара "Палакия" Олег Николаев.

Природные условия в Севастополе не подходят для выращивания товарной пшеницы и многих культур, традиционных для других регионов РФ. Основой сельского хозяйства здесь является виноградарство, причем большая часть урожая перерабатывается в вино. При этом власти и бизнес Севастополя также активно развивают энотуризм - экскурсии на виноградники и винодельни. Терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия, что обеспечивает высокое качество и особые характеристики вин.

"Республика севастопольских виноделов" станет частью крупнейшего в российском Причерноморье терруара "Палакия", который объединил в устье реки Бельбек в районе плато Кара-Тау более двух десятков винодельческих хозяйств на площади 800 гектаров. Проект позиционируется как "инкубатор" для малых винодельческих хозяйств. Проект "Республика севастопольских виноделов" станет первым на Крымском полуострове коворкингом для начинающих виноделов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инвестор введет в сельскохозяйственный и экономический оборот более 170 гектаров неиспользуемых земель "Севастопольского винодельческого завода". Он отметил, что сделка по выкупу права аренды плодородного участка позволила предприятию погасить долг по налогам на 50 млн рублей. Первые инвестиции в проект "Республика севастопольских виноделов" составят более полумиллиарда рублей. Деньги направят на обработку земель, закладку новых виноградников и закупку посадочного материала. В такую же сумму оценивается последующее строительство винодельни, дегустационных залов, эно и агротуристической инфраструктуры.

Участники проекта получат виноградники от двух гектар, а также доступ к общим сервису: команде агрономов, инфраструктуре, логистике и каналам сбыта.

"Мы не просто возрождаем виноградники. Мы создаем новую экосистему. Здесь каждый сможет понять, как работает виноделие от А до Я. А потом - создать свое собственное дело. Это инвестиция не только в землю, но и в людей. И в будущее Севастополя, который получит больше налоговых резидентов и доходов в бюджет", - добавил Николаев.