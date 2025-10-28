ВС: командир части ответственен за невозмещение ущерба от действий подчиненных

Они привлекаются к материальной ответственности в случае не принятия необходимых мер по возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, пояснил Пленум Верховного суда РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Командир воинской части, не принявший мер к возмещению ущерба имуществу части, причиненного виновными подчиненными, сам несет материальную ответственность. Это пояснил Пленум Верховного суда РФ в принятых разъяснениях законодательства, включенных в постановление Пленума 2014 года "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих".

"В соответствии с законом "О материальной ответственности военнослужащих" командиры (начальники), не принявшие необходимых мер по возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, привлекаются к материальной ответственности в течение одного года со дня истечения срока привлечения к материальной ответственности указанных лиц", - говорится в разъяснении.

Пленум напомнил, что срок привлечения военнослужащего к материальной ответственности за причиненный государству ущерб при исполнении обязанностей военной службы составляет три года со дня обнаружения ущерба.