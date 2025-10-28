Статья

Календарь православных праздников и постов в 2026 году

В новом году исповедующие православие отметят цикл праздников и постов, связанных с Христом, Божией Матерью и великими святыми.

Праздники делятся по иерархии: главный — Пасха, которую в 2026 году отметят 12 апреля. Дальше идут Великие двунадесятые праздники — 12 важнейших праздников после Пасхи. Они делятся на переходящие (без постоянной даты) и непереходящие (с фиксированной датой). К последним, к примеру, относятся: Рождество Христово (7 января), Крещение Господне (19 января), Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). После двунадесятых по важности идут Великие недвунадесятые праздники.

Длинных постов в православии четыре.

Великий пост — имеет переходящие даты, длится 48 дней перед Пасхой.

Петропавловский пост — длится от 8 до 42 дней до 12 июля, Дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Успенский пост — всегда проводится с 14 по 27 августа, установлен в честь Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Рождественский пост — всегда проводится с 28 ноября по 6 января, установлен в честь Рождества Христова (7 января).

Подробнее о датах православных праздников и постов — в инфографике ТАСС.

