В ГД предложили отменять водителям штрафы, полученные из-за ям на дорогах

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" считают, что это позволит восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев направили запрос председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением автоматически отменять штрафы за нарушение ПДД, которые вызваны препятствиями на дороге. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что действующее законодательство не содержит нормы, позволяющей автоматически учитывать наличие дорожного препятствия (например, ямы) при вынесении постановления о нарушении, из-за чего автоматические камеры фиксации нарушений выписывают штрафы, даже если на снимках очевидно присутствует помеха на дороге. Кроме того, по словам авторов запроса, инспекторы ГИБДД при аналогичных ситуациях формально констатируют нарушение и составляют протокол, предлагая водителю доказывать наличие препятствия уже в судебном порядке.

"Считаем необходимым закрепить в КоАП РФ норму, согласно которой наличие на дороге ямы либо иного препятствия, повлиявшего на поведение водителя, вынесенный штраф за нарушение ПДД подлежит автоматической отмене", - указано в тексте письма.

Парламентарии считают, что принятие предложенной меры позволит восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом в дорожных ситуациях, а также повысит доверие к системе дорожного контроля и судопроизводства.