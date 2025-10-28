ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Минтранс рекомендовал обеспечить вагоны для семей с детьми с игровыми зонами

Кроме того, в ведомстве рекомендовали организовать детские игровые зоны или площадки в аэропортах и на объектах железнодорожного транспорта
Редакция сайта ТАСС
10:00
© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ рекомендовало обеспечить наличие в поездах вагонов для семей с детьми, оборудованных игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа. Это следует из распоряжения главы Минтранса РФ Андрея Никитина (есть у ТАСС).

Кроме того, в Минтрансе рекомендовали организовать детские игровые зоны или площадки в аэропортах и на объектах железнодорожного транспорта, а также на объектах дорожного сервиса в составе многофункциональных зон. 

Россия