Минтранс рекомендовал обеспечить вагоны для семей с детьми с игровыми зонами

Кроме того, в ведомстве рекомендовали организовать детские игровые зоны или площадки в аэропортах и на объектах железнодорожного транспорта

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ рекомендовало обеспечить наличие в поездах вагонов для семей с детьми, оборудованных игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа. Это следует из распоряжения главы Минтранса РФ Андрея Никитина (есть у ТАСС).

Кроме того, в Минтрансе рекомендовали организовать детские игровые зоны или площадки в аэропортах и на объектах железнодорожного транспорта, а также на объектах дорожного сервиса в составе многофункциональных зон.