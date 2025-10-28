На восстановление дорог в ЛНР выделили почти 8 млрд рублей

До конца 2025 года более 4 тыс. км трасс приведут в нормативное состояние

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Почти 8 млрд рублей выделено на ремонт дорог в Луганской Народной Республике в 2025 году. Из 13 тыс. дорог региона до конца 2025 года более 4 тыс. км будут приведены в нормативное состояние. Об этом в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Пристальное внимание уделяем ремонту дорог. Общая протяженность дорог республики порядка 13 тыс. км, а к концу 2025 года мы планируем привести в нормативное состояние треть дорог. При этом на восстановление улично-дорожной сети из регионального бюджета выделено 6 млрд рублей, из федерального - 1,6 млрд [рублей]", - сказал он.

Пасечник добавил, что власти региона делают "большой упор" на обновление пассажирского транспорта. Так, с момента вхождения ЛНР в состав России в 2022 году в республику поступило 626 новых автобусов, до конца года в регионе намерены закупить еще 104 автобуса.