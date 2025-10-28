Более 50 женщин написали письмо Мерцу, призвав принять меры для безопасности

Акция стала результатом многочисленных протестов против неоднозначных заявлений канцлера ФРГ о миграции, прошедших в последние дни

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 50 известных женщин из сфер искусства, науки, политики и гражданского общества написали открытое письмо канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, в котором призвали его принять дополнительные меры для защиты и обеспечения безопасности женщин. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении послание.

По словам его авторов, акция стала результатом многочисленных протестов против неоднозначных заявлений Мерца о миграции, прошедших в последние дни. Среди подписавших письмо - политик из партии "Зеленые" Рикарда Ланг, экоактивистка Луиза Нойбауэр, певица Джой Деналейн, экономист Изабелла Вебер и другие. "Мы хотели бы обсудить безопасность дочерей, то есть женщин. Однако мы хотим подойти к этому серьезно и не использовать это как дешевый повод для оправдания расистских высказываний", - говорится в письме.

Подписанты утверждают, что дискуссии об "облике немецких городов" противопоставляют жертв сексизма и жертв расизма. Они обвиняют канцлера в том, что он не слишком заботится о "дочерях" и использует уязвимое положение женщин как предлог для разжигания враждебности, указывает журнал. "Мы хотим создать общественное пространство, где каждый будет чувствовать себя комфортно", - подчеркнули составители письма. "И мы хотим, чтобы женщины были в безопасности - на улицах и дома", - резюмировали они.

Подписавшиеся перечислили 10 требований, среди которых - более эффективное преследование за сексуальное и домашнее насилие, адекватное финансирование приютов и безопасных пространств для женщин, а также целенаправленные усилия по борьбе с бедностью среди женщин пожилого возраста. Ожидается, что письмо будет размещено в интернете во вторник, к нему смогут присоединиться все желающие, отмечает Der Spiegel.

Ранее результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey, показали, что более половины женщин в Германии не чувствуют себя в безопасности в общественных местах. 14 октября канцлер ФРГ заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, в немецких городах эта проблема все еще существует, в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается "организацией и проведением масштабных депортаций".

20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как он утверждал, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста.