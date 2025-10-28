В ЛНР заменят более 2 тыс. км коммунальных сетей до 2030 года

Также в регионе запланировано строительство свыше 100 км новых сетей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют до 2030 года заменить свыше 2 тыс. км водопроводных сетей в срок до 2030 года. Об этом в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Уделяем внимание восстановлению коммунальной инфраструктуры. <...> В планах до 2030 года заменить свыше 2 тыс. км сетей, в том числе [запланировано] строительство свыше 100 км новых сетей", - сказал глава республики.

Он уточнил, что с 2022 года в регионе построены и отремонтированы сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения общей протяженностью порядка 1,1 тыс. км. Модернизировано 486 объектов коммунальной инфраструктуры.