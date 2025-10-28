В ЛНР построят водозабор мощностью 100 тыс. куб. м в сутки

Это необходимо для ликвидации дефицита воды в регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют в 2026 году приступить к строительству водозабора мощностью 100 тыс. куб. м в сутки для ликвидации дефицита воды в регионе. Сооружение повысит качество жизни "сотен тысяч людей". Об этом в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Для ликвидации дефицита воды с 2026 года мы планируем приступить к строительству нового водозабора, проектная мощность которого будет составлять около 100 тыс. кубических метров в сутки. И это основа для нормальной жизни сотен тысяч людей", - сказал Пасечник.

Дефицит воды в регионе начался с водной блокады Украины, начавшейся в 2014 году. Кроме того, в результате боевых действий в республике поврежден ряд водных объектов, в том числе водозаборы.