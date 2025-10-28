В Петропавловске-Камчатском за день выпало 26 мм снега

Ночью также будут сильные осадки

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. В Петропавловске-Камчатском выпало 26 мм снега в течение дня, сообщила ТАСС синоптик Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Рудакова.

"За 12 часов с 09:00 до 21:00 (с 00:00 до 12:00 мск - прим. ТАСС) в городе выпало 26 мм осадков. Сейчас снег продолжается, ночью также будут сильные осадки", - сказала синоптик, уточнив, что ночью 28 октября выпало 0,8 мм осадков. Она также пояснила, что снег прекратится днем 29 октября, а ветер стихнет ночью.

В пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что для уборки снега в городе подготовлены 30 единиц техники, основной объем которой выйдет на дороги после того, как закончатся часы пик. Работы планируются как на магистральных трассах, так и на внутриквартальных проездах. Подрядные организации уберут снег и посыплют проезжие части песко-соляной смесью.

Также по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова на аварийных и скользких участках дорог дежурят девять экипажей ДПС для регулировки движения и обеспечения безопасности на городских трассах.