В Липецкой области отремонтируют 190 км региональных трасс в 2026 году

Предстоит также привести в порядок 20 км городских улиц

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Липецкой области проведет ремонт 190 км региональных трасс и 20 км городских улиц в 2026 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Развитие дорожной инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов. Качественные дороги не только обеспечивают безопасность и комфорт жителей, но и способствуют социально-экономическому развитию территорий. Уже заключены контракты на следующий год, по которым предстоит привести в порядок 190 км региональных трасс и 20 км городских улиц", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что в 2025 году в Липецкой области планируют сдать после ремонта 275 км региональных и около 200 км муниципальных дорог, из них 260 км - по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"Липецкая область активно обновляет дорожную сеть в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни": 12 дорог уже открыты для движения, еще две полностью готовы и ждут окончательного оформления документов. Дорожники завершили основной этап - укладку асфальтобетонного покрытия. Сейчас общая готовность объектов составляет 95%", - пояснил Артамонов.