Более 5 тыс. человек примут участие в марафоне "Знание. Наука"

Мероприятие пройдет 30-31 октября в Национальном центре "Россия"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек из 82 регионов России, а также Абхазии станут участниками просветительского марафона "Знание. Наука" 30-31 октября в Национальном центре "Россия". Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"30-31 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" пройдет просветительский марафон "Знание. Наука". Участниками марафона станут более 5 тыс. школьников, студентов и молодых ученых из 82 регионов России, а также Абхазии. Они вдохновятся достижениями российской науки и узнают, как научные открытия меняют мир к лучшему", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в мероприятии примут участие заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Виталий Савельев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, президент Российской академии наук Геннадий Красников и другие.

"Наши ученые из года в год дарят миру прорывные технологии. Их наследие - это не только повод для гордости, но и источник вдохновения для новых поколений исследователей. Сегодняшние школьники и студенты являются продолжателями дела Циолковского, Менделеева, Курчатова и других выдающихся представителей отечественной науки. Я убежден, что им удастся продолжить славные традиции нашей научной школы и внести свой вклад в развитие страны", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

В программу войдут четыре трека. Трек "Наука в действии: от теории - к прорыву" раскроет влияние науки на разные отрасли и позволит проследить путь научных открытий от идеи до внедрения в реальные сектора экономики. Трек "Наука и технологии будущего: горизонты новых открытий" станет площадкой для обсуждения футурологических прогнозов, перспективных технологий и глобальных вызовов ближайших десятилетий.

В рамках трека "Герои прогресса: профессия - ученый" лекторы расскажут о карьерных траекториях в науке, особенностях подготовки исследовательских кадров и роли научных лидеров. Трек "Наука как искусство: популяризация научного знания" затронет тему продвижения науки через медиа и познакомит с процессом визуализации науки посредством искусства и инфографики. Организаторы - общество "Знание" и Московский политехнический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Мероприятие приурочено к Десятилетию науки и технологий. ТАСС - информационный партнер.