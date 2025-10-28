Азовское кольцо позволит раскрыть туристический потенциал Донбасса и Новороссии

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что оно является важным элементом развития регионов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Развитие Азовского кольца позволит раскрыть туристический потенциал регионов Донбасса и Новороссии. Такое мнение в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" выразил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Если говорить о дорогах, например, Азовское кольцо, оно тоже является важнейшим элементом развития, потому что у новых регионов большой потенциал развития туризма. И вот эта дорога, которая идет 380 километров от Азовского кольца, из 1,4 тыс. км всего Азовского кольца, она идет по новым территориям", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что сейчас активно продолжается работа по строительству обхода Мариуполя. "И дальше будем шаг за шагом, до Крыма, эту дорогу приводить в порядок. <…> Это тоже важнейшая часть развития экономики новых регионов", - добавил вице-премьер.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в рамках пятилетней программы дорожного строительства в стране реконструируют дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км. Оно проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области. Вице-премьер пояснил, что улучшение транспортной инфраструктуры вокруг Азовского моря позволит развить туризм на этом направлении.