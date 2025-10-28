В ЛНР благоустроят около 50 общественный пространств в 2025 году

С 2022 по 2024 года в регионе улучшили 49 территорий

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют до конца 2025 года благоустроить 48 общественных пространств в 17 муниципалитетах региона. С 2022 по 2024 года в регионе были благоустроены 49 территорий, в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Еще одно важное направление - благоустройство городской среды. <...> В текущем году будет обновлено 48 общественных пространств в 17 муниципалитетах", - сказал Пасечник.

Благодаря участию республики в федеральном проекте "Формирования комфортной городской среды" с 2022 по 2024 годы было благоустроено 49 общественных территорий.