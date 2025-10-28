Россия планирует увеличить число учителей в Таджикистане до 200

Посол РФ в республике Семен Григорье сообщил, что в настоящее время в стране работают 94 российских педагога

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 28 октября. /ТАСС/. Россия в рамках проекта "Российский учитель за рубежом" намерена увеличить число педагогов, работающих в общеобразовательных школах Таджикистана, до 200. В настоящее время в республике работают 94 российских учителя, сообщил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев в ходе Международной научной конференции, посвященной таджикско-российскому сотрудничеству в сфере науки и образования, передает корреспондент ТАСС.

"С 2017 года успешно реализуется проект "Российский учитель за рубежом", в рамках которого на сегодняшний день в Таджикистане трудятся 94 российских педагога. Я подчеркну, что эти педагоги преподают в таджикских школах, причем многие из которых находятся в различных городах, районах республики. Имеются планы по увеличению количества педагогов, работающих в рамках этой программы до 200 человек", - сообщил Григорьев.

Он также отметил, что в республике успешно функционируют Российско-Таджикский (Славянский) университет. "Сейчас на столе переговоров находится межправительственное соглашение [Таджикистана и РФ] о работе этого университета, которое должно качественно повысить эффективность его работы", - добавил посол. Дипломат напомнил, что в Таджикистане функционируют филиалы трех ведущих российских вузов - МГУ, МИСиС и МЭИ, в которых обучаются более 8 тыс. таджикских студентов, а также в рамках правительственной квоты Россия ежегодно выделяет для граждан Таджикистана тысячу бюджетных мест на обучение в российских высших учебных заведениях. Кроме того, дополнительные бюджетные места предоставляются непосредственно вузами РФ, отметил он. "Всего же из 43 тыс. таджикских студентов, обучающихся за рубежом, более 30 тыс. получают образование на территории России", - уточнил Григорьев.

Не менее интенсивно, по его словам, развиваются научные связи между академиями наук двух стран и различными профильными институтами. "Очень большую роль в формировании научной элиты Таджикистана играют около 20 диссертационных советов, действующих в Таджикистане, - это советы при российских вузах", - пояснил посол.

Он также обратил внимание участников на еще одно направление совместной научной работы. "Это формирование школы россиеведения в Таджикистане и таджиковедения в России. Сейчас и в Таджикистане это направление активно развивается, в России также целый ряд вузов, научно-исследовательских центров занимаются этой проблематикой, и многие престижные вузы преподают таджикский язык как один из основных языков страны нашего стратегического партнера", - заключил дипломат.

Международная научная конференция на тему "Сотрудничество Таджикистана и России в сфере науки и образования: состояние и перспективы" проходит в Душанбе с участием представителей научных сообществ двух стран. В ходе мероприятия ученые обсуждают вопросы подготовки кадров, культурологических особенностей, развития научного сотрудничества, его перспективы.