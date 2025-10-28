ГД приняла в I чтении законопроект об усилении наказания за диверсии

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей.

Документ внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Предлагается дополнить статью 281.1 (содействие диверсионной деятельности) положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

Также проектом предусмотрены изменения в статью 205.1 (содействие террористической деятельности). Предлагается установить уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. За такое преступление также может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или пожизненное заключение. Предлагается снизить до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, включив в него участие в диверсионном сообществе. Нововведения предусматривают и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения осужденных за совершение диверсий, содействие диверсионным действиям, прохождение обучения для последующего осуществления диверсий, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Предполагается, что виновным в совершении указанных преступлений не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.

"Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий", - отмечал ранее Володин.

Как отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Россия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны стран НАТО. При этом, добавил он, особо опасна их деятельность по организации терактов и диверсий. "Заказчики этих преступлений часто находятся за рубежом, действуя дистанционно - через социальные сети и мессенджеры. Но исполнителями зачастую становятся наши граждане", - подчеркнул депутат.

По его словам, самым тревожным является вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних, которых заманивают психологическим давлением, обманом и деньгами. "Закон должен быть максимально жестким, чтобы отбить желание совершать такие преступления. Наша задача - защитить жизни и здоровье граждан, критическую инфраструктуру, а также обеспечить неотвратимость наказания для всех виновных", - сказал Пискарев.