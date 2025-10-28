В ЛНР восстановили около 2,7 тыс. жилых домов с 2022 года

В регионе запустили программу капитального ремонта

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. многоквартирных и 700 частных домов восстановлены в ЛНР с 2022 года, сообщил глава республики Леонид Пасечник в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия".

"За четыре года восстановлено порядка 2 000 многоквартирных жилых домов и 700 индивидуальных. Запущена программа капитального ремонта", - сказал Пасечник.

Он добавил, что в 2025 году регион присоединился к программе расселения аварийного жилья, что также улучшит жилищные условия в ЛНР. Отдельное внимание - коммунальной инфраструктуре. С 2022 года в республике построено и восстановлено 1,1 тыс. км сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения, модернизировано порядка 490 инфраструктурных объектов.

Ранее Пасечник сообщил, что в ЛНР по госпрограмме намерены возвести более 5 млн кв. м жилья до 2030 года.