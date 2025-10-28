На Дальний Восток надвигаются сильные осадки и тропические ураганы

Из-за этого есть вероятность проблем с энергетикой

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Интенсивные осадки и опасный ветер 33-43 м/с, который характерен для тропического циклона, прогнозируются в ближайшие дни в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Курильских островах ожидается сильный дождь и ветер 33-35 м/с - ураган. Но то, что будет твориться сегодня и завтра на юге Камчатского края, по-настоящему впечатляет. Там прогнозируются сильный мокрый снег, ветер 38-43 м/с, в тропических циклонах бывают такие скорости ветра, то есть это ураган такой же как в тропиках", - сказал он.

Вильфанд добавил, что в Хабаровском крае 29 октября также прогнозируются осадки, гололедное явление, на Сахалине будут отмечаться сильные осадки, ветер до 25 м/с гололедное явление. Из-за этих факторов существует большая вероятность проблем с энергетикой.

Кроме этого, до конца 28 октября в Краснодарском крае и в республиках Северного Кавказа ожидаются сильные ливни с грозой и ветром до 23-25 м/с. На реках черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. За 12 часов на юге европейской России может выпасть от 60 до 100 мм осадков. Имеется опасность формирования смерчей над морем.