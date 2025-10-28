Экс-замглавы Минцифры Паршин должен был получить взятку в 31,5 млн рублей

Максим Паршин получил девять лет лишения свободы за взяточничество

Максим Паршин © Пресс-служба Басманного суда/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, осужденный на девять лет лишения свободы за взяточничество, должен был получить взятку в размере 31,5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием и судом установлено, что Паршин за взятку пообещал экс-гендиректору ООО "БФТ-холдинг" Александру Моносову способствовать получению грантов Российского фонда развития информационных технологий на 449 млн рублей организациями, которые представлял Моносов. <...> В 2023 году Паршин получил от представителя ряда коммерческих организаций Моносова взятки на 3,75 миллиона рублей - часть обещанной взятки в общей сумме 31,5 миллиона рублей", - сказала она.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, Паршин лоббировал интересы отдельных IT-компаний. Гранты были выделены Минцифры России в рамках финансирования национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" на реализацию мер государственной поддержки отечественных IT-компаний. Паршина и Моносова задержали в июле 2023 года сотрудники ФСБ. "В ходе следственных действий арестованы наличные денежные средства и принадлежащая экс-чиновнику дорогостоящая недвижимость, оформленная на его родственников", - сообщили в ФСБ.

Паршин приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 315 млн рублей. Он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на шесть лет. Паршин также лишен чина действительного государственного советника Российской Федерации 3-го класса. Моносова приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 315 млн рублей.