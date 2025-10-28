Более 200 семей ЛНР получат жилье за счет завершения недостроев

Глава республики Леонид Пасечник отметил, что решить жилищный вопрос помогает льготная ипотека под 2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 200 семей получили за три года жилье в доделанных недостроях, столько же получат ключи от квартир до конца 2025 года, сообщил глава республики Леонид Пасечник в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия".

"Решаем вопрос обеспечения граждан жильем и за счет ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства. И в этом направлении нам помогают как шефы-регионы, так и федеральный центр. За три года введены в эксплуатацию девять многоквартирных домов. Жилье получили более 200 семей, и до конца этого года еще 204 семьи получат ключи от комфортных квартир", - сказал Пасечник.

Он добавил, что решить жилищный вопрос помогает льготная ипотека под 2%, которую оформили почти 1,5 тыс. семей.

Ранее Пасечник сообщил, что в ЛНР по госпрограмме намерены возвести более 5 млн кв. м жилья до 2030 года.