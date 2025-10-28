В Калининградской области увеличат расходы на поддержку специалистов соцсферы

На 2026 год заложили 869 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области удваивают финансирование программ поддержки квалифицированных специалистов социальной сферы. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства.

"Увеличиваем расходы на поддержку квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг - речь идет и о поддержке наших специалистов, и о привлечении сотрудников из других регионов. На будущий год заложили 869 млн рублей, за два года мы почти удваиваем программы поддержки для специалистов социальной сферы", - сказал он на заседании, где главными темами стали социально-экономическое развитие области и бюджет на предстоящие три года.

Глава региона подчеркнул, что эти средства идут на решение вопросов с жильем, выплаты при трудоустройстве, обучение.

"Благодаря этим мерам за последние полтора года в регион приехали 717 специалистов - врачи, средний медицинский персонал, педагоги, специалисты из сферы социальной защиты", - отметил Беспрозванных.