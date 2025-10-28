Умер ветеран и почетный гражданин Пскова Георгий Давыдов

Ему было 100 лет

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 28 октября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пскова Георгий Давыдов умер на 101-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

"Из жизни ушел человек-легенда, ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших десантников России, почетный гражданин города Пскова - Георгий Данилович Давыдов. <...> Мы навсегда запомним Георгия Даниловича как человека огромной силы духа, настоящего защитника и мудрого наставника. От имени всех псковичей и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Георгия Даниловича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сказано в сообщении.

Георгий Данилович родился в Волгоградской области, был призван на фронт в 1943 году. В составе 346-го стрелкового полка он участвовал в наступлении под Будапештом и в освобождении Вены. Победу встретил под Прагой. Был отмечен медалью "За отвагу" и множеством других наград.

"Георгий Данилович более 30 лет отдал армии, пройдя путь до прапорщика, в том числе в 104-м гвардейском парашютно-десантном полку нашей дивизии. А затем еще почти четверть века добросовестно работал в областном военкомате. Для Пскова, ставшего ему родным, он был не просто ветераном, а настоящим хранителем памяти. Активная патриотическая работа с молодежью Георгия Даниловича стала настоящим примером искреннего служения своему делу", - отметил Елкин.