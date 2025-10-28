Соцфонд предупредил россиян о поддельном боте СФР в сети

Мошенническая программа маскируется под сервис организации с целью получения доступа к данным пользователей на портале госуслуг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Социальный фонд России предупредил о мошенническом боте, который маскируется под сервис Соцфонда с целью получения доступа к данным пользователей на портале госуслуг.

"Будьте осторожны! В сети появился бот-мошенник, взламывающий личный кабинет на портале госуслуг! <...> Сотрудники Соцфонда никогда не просят доступ к порталу госуслуг и коды из сообщений. Обо всех официальных ресурсах и сервисах Соцфонд всегда рассказывает на сайте и в своих официальных аккаунтах", - говорится в сообщении организации.