Ежедневное чтение детям в семье не превышает 20% даже в "лидирующих" регионах РФ

Член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что в среднем родители в России тратят на чтение детям от 15 до 30 минут в день

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ежедневное чтение детям в семье составляет порядка 20% даже в "лидирующих" регионах России, где провели соответствующий опрос. Об этом сообщил член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин во время пленарного заседания "Книга и ребенок: ценности, воспитание, будущее" со ссылкой на исследование РКС.

"Любовь к книге начинается дома: роль семьи и государства в продвижении детского чтения неоспорима. <…> Российский книжный союз провел беспрецедентное за 30 лет по масштабам исследование семейного чтения при поддержке ПФКИ. В нем приняли участие более полумиллиона родителей из всех регионов РФ. Из него следует, что даже в лидирующих регионах России ежедневное чтение не превышает 20%", - поделился он.

Степашин добавил, что в среднем по стране детям начинают читать до двух лет. "В начале 1990-х годов только 5% детей узнавали первую книгу от своих родителей, а сегодня уже 61%. Причем многие родители начинают читать детям уже с двух лет. Это очень важно. Ведь несмотря на то, что ребенок ничего не помнит, у него изначально формируется совершенно другое восприятие, которое потом реализуется в любви к книге", - уточнил он.

Кроме того, Степашин рассказал, что Северо-Запад и часть Урала лидируют по раннему чтению детям. "Однако только каждый десятый родитель читает детям ежедневно, а это 11%. Два или три раза в неделю - 31%. По просьбе ребенка читают 34%, редко - 23%. Из этого следует вывод, что почти 60% родителей знакомят детей с литературой нерегулярно", - уточнил президент РКС.

Исследование также показало, что среднее время, которое родители тратят на чтение детям, составляет от 15 до 30 минут, и только каждый четвертый родитель уделяет этому занятию более 30 минут в день.

"Главное, чтобы книга начиналась с семьи. От родителей многое зависит. Для этого книга должна быть доступна. Я много раз поднимал этот вопрос и еще раз хочу обратиться к тому, чтобы мы пересмотрели стоимость детских книг. Необходимо отменить НДС на детские книги. Потери будут небольшими, и никто даже не заметит изменения цены. Но книга станет на 40-50% дешевле. Сейчас хорошая детская книга стоит около 600-700 рублей, но это очень много, и необходимо решить данный вопрос", - напомнил об одной из задач Степашин. В заключение он обратил внимание на то, что РКС проводит большую работу по поддержке детских писателей.