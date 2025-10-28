Кабмин одобрил контроль за деятельностью органов местного самоуправления

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что законопроект вводит новые правила проверки работы муниципалитетов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект о контроле за деятельностью органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

"27 октября 2025 года на заседании комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект нового закона "Об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления", а также изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", - говорится в сообщении.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что законопроект вводит новые правила проверки работы муниципалитетов, учитывая уровень риска нарушений - чем ниже риск, тем реже проверки. "Это поможет снизить нагрузку на местные власти и направит усилия на предотвращение проблем. Конкретные виды контроля за органами местного самоуправления (по отраслям) будут устанавливаться федеральными законами. В части контроля за исполнением переданных полномочий сферы контроля будут устанавливаться законами регионов о передаче полномочий, а порядок - правительствами субъектов РФ. Таким образом, будет четко установлено, в каких сферах осуществляется контроль за органами местного самоуправления и соблюдение каких требований проверяется. Координирующую роль в осуществлении контроля за органами местного самоуправления по-прежнему будет играть прокуратура", - пояснила она.

По ее словам, в законопроекте предусмотрены механизмы для обжалования решений контролирующих органов и гибкие сроки для устранения нарушений, что сделает взаимодействие между проверяющими и муниципалитетами более справедливым и эффективным. Регламентируется процедура выдачи и исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. При выдаче предписаний и определении срока их исполнения обязательно должны учитываться особенности формирования местных бюджетов и процедуры муниципальных закупок.

"Принятие законопроекта позволит сбалансировать интересы обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления и административную нагрузку на муниципалитеты, снизить расходы местных бюджетов на уплату штрафов и санкций, даст возможность планировать исполнение требований контрольных органов не в ущерб решению иных приоритетных задач", - сказала Гусева.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 сентября 2027 года.