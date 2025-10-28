В московском метро в 2026 году установят турникеты нового поколения

Обновленное оборудование для прохода будет поставлено на 25 станциях метро

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Турникеты нового поколения с системой оплатой по биометрии, камерами для распознавания лиц, а также цветовой подсветкой и виброоткликом установят в московском метро в 2026 году. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Эргономичная конструкция позволит максимально эффективно использовать пространство вестибюлей. Обновленное оборудование повысит пропускную способность станций на 40%. Благодаря российской микроэлектронике новые турникеты будут срабатывать еще быстрее. Это увеличит скорость прохода пассажиров, - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Новые турникеты разработали и произвели в Москве. Устройства подключили к оплате по биометрии и встроили в них камеры для распознавания лиц. Цветовая подсветка покажет, прошла ли оплата проезда, а виброотклик поможет слабовидящим пассажирам легче понять статус транзакции.

В 2026 году обновленное оборудование для прохода установят на 25 станциях метро. До конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят более 4,5 тыс. турникетов нового поколения.