В Гааге протестующие против госсубсидий на нефтедобычу перекрыли трассу

По оценкам организаторов, в демонстрации участвовали несколько десятков человек

ГААГА, 28 октября. /ТАСС/. Участники экологического движения Extinction Rebellion (XR) вновь заблокировали автомагистраль A12 в Гааге, протестуя против выделения государственных субсидий компаниям нефтегазовой отрасли. Как передает корреспондент ТАСС, в этот раз активисты заблокировали участок трассы рядом со зданием нидерландского парламента.

По оценкам организаторов, в демонстрации участвуют несколько десятков человек. Большинство из них оккупировали проезжую часть, скандируя лозунги с требованием "остановить государственную поддержку загрязнителей атмосферы". На место оперативно прибыли конные и специальные подразделения полиции и приступили к задержанию протестующих.

К 13:30 по местному времени (15:30 мск) трасса, за исключением небольшого участка в туннеле, была очищена от демонстрантов. По оценкам источников ТАСС в полиции, к этому моменту в туннеле остаются около 30 человек, которые отказываются покидать трассу добровольно.

Как отмечают представители движения на своем сайте, акция призвана напомнить о решении правительства отказаться от введения налога на выбросы CO2 и увеличить финансирование предприятий, добывающих и использующих ископаемое топливо.

Предыдущая акция XR на автомагистрали А12 состоялась 13 сентября. Тогда полиция задержала более 400 активистов. Демонстрация проходит за сутки до выборов в парламент королевства.