ГД приняла закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Новые нормы будут распространяться исключительно на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов.

Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ. Действие закона будет распространяться исключительно на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Как ранее пояснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, в рамках законопроекта "ни о какой мобилизации речь не идет". На сборы планируется привлекать "наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан", которые заключили контракт о пребывании в резерве.

Нововведения предусматривают, что на основании указа президента России резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения. В Генштабе РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Порядок проведения сборов будет определять правительство России.

В Генштабе также подчеркивали, что резервистов "важно не путать с контрактниками - действующими военнослужащими". "Главное отличие резервистов от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц", - констатировал Цимлянский.

Кроме того, законопроект предусматривает, что участники специальных сборов получат все социальные гарантии, предусмотренные для участников военных сборов. Цимлянский указывал, что им будут положены "социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим".

В случае принятия закона парламентом и последующего подписания документа президентом РФ новые нормы вступят в силу по прошествии 10 дней с момента опубликования закона.