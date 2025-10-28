Конкурс "СМИротворец-2025" собрал рекордное число участников

Более 1,4 тыс. СМИ и блогов приняли участие в конкурсе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. СМИ и блогов приняли участие в ХVII Всероссийском конкурсе "СМИротворец", что стало рекордом за всю историю его существования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"1 450 СМИ и блогов стали участниками ХVII Всероссийского конкурса "СМИротворец". Это самое большое количество за всю историю его существования. На рассмотрение экспертного совета представлено свыше 14 000 материалов - статьи, репортажи, интервью, подкасты, теле- и радиопроекты. Лидером по числу СМИ - участников стал Центральный федеральный округ, следом за ним - Южный и Сибирский округа", - рассказали организаторы.

В каждом регионе своя специфика, свой "дух места", определенный характер отношений между людьми разных нацональностей, и это проявляется и в СМИ, отметила председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

"Так, на Ямале и в Югре журналисты много внимания уделяют поддержке коренных малочисленных народов Севера, на Дальнем Востоке часто пишут о ближайших соседях - Китае, Японии, Монголии, [КНДР и Южной Корее]. В Северо-Кавказском федеральном округе поднимается проблема сохранения родных языков. Обширная сеть этновещания в республиках Приволжского федерального округа, здесь же, что отрадно, широко представлены детские и молодежные СМИ, в том числе на национальных языках. На северо-западе, судя по СМИ, сейчас настоящий всплеск интереса к народным обрядам и праздникам - разнообразные фестивали проводятся даже в небольших селах", - пояснила она.

Конкурс "СМИротворец-2025" проводится в номинациях: "Телевидение", "Печать", "Интернет", "Этнозвук", "Детские и молодежные СМИ", "Нация победителей" (материалы, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы), "Блоги" и "Поколение мультимедиа". На конкурс принимались материалы, опубликованные с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года. Итоги станут известны 25 ноября.