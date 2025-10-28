В Таиланде возник дефицит черной одежды из-за траура по королеве-матери Сирикит

У многих магазинов уже закончился товар, отмечает Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Розничные магазины Таиланда не успевают удовлетворять потребности населения в черной одежде. Ажиотажный спрос на нее возник после объявления национального траура в связи со смертью матери действующего таиландского короля Маха Вачиралонгкорна (Рама Х) - королевы Сирикит, сообщает агентство Bloomberg.

Правительство Таиланда ранее объявило годичный траур для государственных служащих, а общественности предложили соблюдать 90-дневный траур. В публикации говорится, что это решение вызвало резкий рост продаж черной одежды, причем у многих магазинов уже закончился товар.

"Некогда спать, я только упаковываю и отправляю заказы", - сообщила одна из продавцов. По ее словам, ежедневно у нее покупают и заказывают 10 тыс. черных блузок, рубашек и платьев. Ранее же приобретали около 200-300 штук.

Местное издание The Nation со ссылкой на Департамент внутренней торговли Таиланда также сообщило, что государство взяло под строгий контроль рынок траурной одежды. Власти призвали все розничные сети, включая онлайн-платформы, не завышать цены на продукцию. Для предпринимателей, которые решат воспользоваться ситуацией, предусмотрены крупные штрафы и возможность тюремного заключения.

Как проинформировала канцелярия королевского двора Таиланда, королева Сирикит умерла 24 октября на 94-м году жизни. Сирикит, родившуюся 12 августа 1932 года, почитают в Таиланде за лидерские качества. Когда ее супруг король Пумипон Адульядет (Рама IX) принял монашество в 1956 году, она официально стала королевой-регентом. Сирикит помогала Раме IX воплотить в жизнь инициативу по улучшению качества жизни крестьян. Благодаря ее усилиям тайские женщины получили возможность самостоятельно зарабатывать на ручной работе через специальный фонд поддержки. Нынешний король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) является ее единственным сыном, у него три сестры. С 1976 года в день рождения королевы Сирикит Таиланд отмечает День матери.

В 2007 году королева Сирикит посетила РФ по случаю 110-летия установления российско-таиландских дипломатических отношений.