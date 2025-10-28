Запорожская область намерена обеспечивать военных земельными участками

Губернатор Евгений Балицкий отметил, что регион будет одним из первых в РФ, кто таким образом начнет стимулировать людей к подписанию контракта с Минобороны

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Запорожская область одной из первых субъектов РФ намерена обеспечивать военнослужащих, принимающих участие в СВО, земельными участками. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Евгений Балицкий.

"В Запорожской области принят целый ряд важнейших решений, которые поддерживаются и на федеральном уровне, и о которых говорит наш президент Владимир Путин. <…> Это принят региональный закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан и членов их семей, принимающих участие в специальной военной операции. Также разработан законопроект в Запорожской области о выделении земельных участков для участников СВО. Я думаю, что мы будем одной из первых областей в Российской Федерации, которая вот таким образом будет стимулировать людей и к подписанию контракта [с Минобороны РФ]", - сказал он.